В МИД РФ заявили, что Зеленский цинично отказал Трампу: что произошло

Официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова во время брифинга заявила, что достижение мира в Украине якобы не является приоритетом для ее властей.

Зеленский и Трамп

Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы ответил на предложения избранного главы США Дональда Трампа "циничным отказом".

"Он в очередной раз заявил, что не пойдет ни на какие мирные соглашения без гарантий безопасности, под которыми он понимает членство страны в НАТО", — сказала Захарова.

Таким образом Захарова отреагировала на встречу президентов Франции, Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Известно, что Трамп предложил остановить войну и перестать стрелять. В ответ Зеленский заявил, что такие действия ни к чему не приведут, если Украина не получит действенных гарантий безопасности.

При этом известно, что действенными гарантиями безопасности Украина считает членство в НАТО. В то же время, одним из ключевых требований РФ в возможном договоре о мире является нейтральный статус Украины и отказ от членства в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас воплощается в жизнь самый большой кошмар диктатора Владимира Путина, суть которого состоит в том, что Россию обсуждают без России. Буквально за двое суток, за субботу и воскресенье, количество заявлений политических со стороны российских чиновников, политиков просто зашкаливает. Они угрожают всем, чем только можно угрожать. Почему? Потому что Путин понимает, что Трамп, когда вступит в должность, если у него сформируют мнение, что надо давить не на Украину, а на Россию, он так и будет делать.



