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В МИД РФ заявили, что Зеленский цинично отказал Трампу: что произошло

В МИД России заявили, что Зеленский якобы не хочет мира и даже отказал Трампу, который предложил остановить войну

сегодня, 14:06
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Ткачик Олеся

Официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова во время брифинга заявила, что достижение мира в Украине якобы не является приоритетом для ее властей.

В МИД РФ заявили, что Зеленский цинично отказал Трампу: что произошло

Зеленский и Трамп

Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы ответил на предложения избранного главы США Дональда Трампа "циничным отказом".

"Он в очередной раз заявил, что не пойдет ни на какие мирные соглашения без гарантий безопасности, под которыми он понимает членство страны в НАТО", — сказала Захарова.

Таким образом Захарова отреагировала на встречу президентов Франции, Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Известно, что Трамп предложил остановить войну и перестать стрелять. В ответ Зеленский заявил, что такие действия ни к чему не приведут, если Украина не получит действенных гарантий безопасности.

При этом известно, что действенными гарантиями безопасности Украина считает членство в НАТО. В то же время, одним из ключевых требований РФ в возможном договоре о мире является нейтральный статус Украины и отказ от членства в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас воплощается в жизнь самый большой кошмар диктатора Владимира Путина, суть которого состоит в том, что Россию обсуждают без России. Буквально за двое суток, за субботу и воскресенье, количество заявлений политических со стороны российских чиновников, политиков просто зашкаливает. Они угрожают всем, чем только можно угрожать. Почему? Потому что Путин понимает, что Трамп, когда вступит в должность, если у него сформируют мнение, что надо давить не на Украину, а на Россию, он так и будет делать.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/12/11/24600494.shtml
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