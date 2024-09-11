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В МИД России прокомментировали мирный план Германии для Украины

В МИД РФ заявили, что пока не получили мирный план по окончанию войны в Украине от Германии

сегодня, 17:27
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Ткачик Олеся

Как заявила спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова, Берлин ни напрямую, ни через посредников не передавал Москве информацию о "мирном плане" канцлера ФРГ Олафа Шольца, который должен остановить войну в Украине.

В МИД России прокомментировали мирный план Германии для Украины

Мария Захарова

При этом Захарова заявила, что наличие такого плана у Германии на данный момент является просто сплетнями.

"Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников — никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом не известно", — сказала Захарова.

По ее словам, пока информация о наличие такого плана может быть какой-то утечкой.

"Это все какие-то утечки, какие-то, так сказать, сплетни и так далее, официальных подтверждений этому нет, поэтому комментировать по сути, в общем-то, нечего", — заявила российский дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы хочет продвигать свой мирный план, который якобы остановит войну в Украине. По информации западных журналистов, этот план базируется на минских соглашениях, и предлагает отдать РФ Крым и Донбасс. В то же время в Германии считают, что сейчас, действительно, пришло время для переговоров между Украиной и РФ.

Также "Комментарии" рассказывали, что во время поездки на заседания "Рамштайн" президент Владимир Зеленский получил от западных спецслужб информацию о том, что между Шольцом и Путиным состоялись тайные переговоры. Кремль пытается повлиять на Олафа Шольца и делегировать его в качестве "голубя мира" для начала переговоров между Киевом и Москвой на основе последних "Минских договоренностей" — то есть Донбасс и Крым остается в сфере РФ, как это было до 2022 года.




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Источник: https://tass.ru/politika/21838043

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