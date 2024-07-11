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В МИД России сказали, будут ли участвовать во втором саммите мира

В РФ "формулу мира" Зеленского называют "мошенничеством"

сегодня, 12:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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На фоне обсуждения темы с возможным участием России во втором саммите мира в МИДе страны-агрессора сообщили, будут ли они принимать участие в этом мероприятии.

В МИД России сказали, будут ли участвовать во втором саммите мира

Михаил Галузин

В частности, заместитель главы министерства иностранных дел террористической России Михаил Галузин заявил, что РФ не будет участвовать во втором саммите мира.

Российский дипломат убежден, что планы Украины и западных стран относительно второго саммита мира якобы являются лишь новой попыткой реабилитироваться за "провал" в Швейцарии.

Кроме того, Галузин подверг критике "формулу мира" президента Владимира Зеленского. По его мнению, она является "ультимативной", а также "тупиковой".

"Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не принимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", — заявил российский дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил план провести второй Саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.

Впрочем, эксперты не верят , что Украина спешит с организацией второго саммита мира и хочет организовать его до выборов в США. При этом они не исключают, что подготовка к этому саммиту и участия в нем РФ может проводиться. Впрочем, аналитики считают, что, по-видимому, саммит завершится очередными декларациями, поскольку нет поля для компромисса между Украиной и РФ. В конце концов это признал даже Виктор Орбан, который после встречи с Зеленским и Путиным заявил о том, что позиции Киева и Москвы относительно урегулирования военного конфликта слишком удалены.




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Источник: https://t.me/rian_ru/252815
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