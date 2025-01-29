В террористической России считают, что возможные переговоры с Украиной должны рассматриваться исключительно как завершающий этап так называемой "специальной военной операции" для достижения всех целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время они не должны приводить к "замораживанию конфликта", заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, опыт переговоров в разных форматах (нормандском, женевском, минском и стамбульском) якобы доказал, что Украина и ее партнеры не выполняют взятые на себя обязательства. Поэтому любые переговоры, по мнению Мирошника, должны быть последним этапом войны, а не попыткой отложить ее продление.

"Мы не можем позволить себе передать эту войну по наследству следующим поколениям. Никакой заморозки, которая станет лишь паузой перед новой, еще более кровавой эскалацией", – заявил представитель МИД РФ.

Мирошник также подчеркнул, что политико-правовые решения, принятые в рамках возможного переговорного процесса, должны быть "системными, юридически безупречными и исключать любые двусмысленности".

При этом российский дипломат заявил, что самостоятельно Украина якобы не способна выполнять международные обязательства, поэтому договоренности могут оформляться только в рамках соглашений с "ключевыми геополитическими игроками".

"Украина не является независимым субъектом и не способна выполнить взятые на себя обязательства", – утверждает представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее кремлевский диктатор Путин назвал президента Владимира Зеленского нелегитимным президентом и заявил, что не с кем подписывать договоренности.



