Проект создания так называемого контингента сдерживания можно расценивать как план открытой оккупации Украины со стороны европейских стран. Такое заявление сделал специальный представитель МИД России Родион Мельник в ходе выступления в Ереване.

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"Европейцы объявили о намерении сформировать контингент сдерживания, который по замыслу инициаторов должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного соглашения. Это фактически можно рассматривать как нескрываемую оккупацию Украины странами Европы", — заявил он.

По его словам, такие шаги вроде бы направлены на установление военного контроля над политическим режимом Украины, чтобы обеспечить внешнее управление независимо от результатов переговоров.

Мельник также напомнил, что недавно кремлевский диктатор Владимир Путин предлагал ввести в Украине временное международное управление "для организации справедливых и демократических выборов". По его мнению, это могло бы "восстановить легитимные органы власти, необходимые для заключения мирного соглашения".

При этом известно, что на прошлой неделе в Париже состоялся саммит так называемой коалиции желающих, где представители около 30 стран обсуждали возможные гарантии безопасности для Киева после завершения войны. Одной из ключевых тем встречи явилось потенциальное размещение военного контингента на территории Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на состоявшейся 15 марта виртуальной встрече "коалиции желающих" были обсуждены планы по введению в Украину более 10 000 западных миротворцев. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По информации правительственных источников, Стармер заручился поддержкой гораздо большего числа стран, чем тех трех, которые первоначально предлагали отправить войска.



