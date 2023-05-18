В Минобороны РФ цинично прокомментировали атаку на Украину и назвали свою цель

18 российские оккупанты снова обстреляли украинские города. Следовательно, в Минобороны РФ цинично заявили о якобы уничтожении "значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ", а также о якобы "достижении цели ударов". Об этом говорится в сведении Минобороны РФ в Telegram .

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ", — заверили в Минобороны РФ, отметив, что также якобы "прекращено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий".

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Стоит отметить, что российские оккупанты признали сам факт нанесения групповых ударов по Украине, целью которых якобы стали "большие склады вооружения и техники иностранного производства, а также резервы противника".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что военный эксперт назвал три причины увеличения интенсивности ракетных атак России . С начала мая Россия произвела не менее пяти массированных ракетных обстрелов, в то время как всего за предыдущие месяцы 2023 года было нанесено шесть ракетных атак. Британский военный аналитик Шон Белл объясняет три, вероятные причины, стоящие за увеличением интенсивности ракетных обстрелов со стороны России. По состоянию на 18 мая Россия, по меньшей мере, выпустила 127 ракет по Украине, тогда как в марте и апреле эти показатели были 78 и 27 ракет соответственно. Военный эксперт по Британии Шон Белл озвучил три причины увеличения количества российских ракетных ударов. За первой причиной скрывается попытка российского руководства при собственных ограниченных возможностях пытаться продолжать давление на украинское руководство, а также надеяться на подрыв желания населения Украины воевать.