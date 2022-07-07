В Минобороны РФ дерзко отреагировали на установление украинского флага на Змеином

После так называемого "жеста доброй воли", который на самом деле был самым настоящим побегом, в Минобороны России оперативно отреагировали на сообщение об установлении украинскими военными флага Украины на острове Змеиный. Россия нанесла очередной ракетный удар по острову. Как передает портал "Комментарии", сообщение Минобороны страны-агрессора цитирует российской информагентство "РИА Новости".

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ считают, что украинским военным была поставлена задача доставить на остров Змеиный флаг, чтобы хоть как-то отвлечь внимание общественности о провалах украинской армии на Донбассе.

Якобы по информации российского оборонного ведомства – украинские военные действительно прибыли на остров, но после нескольких фото покинули его. Рашисты воспользовались ситуаций и с самолета попытались нанести ракетный удар по украинской территории. Российские пропагандисты сообщают, что часть военных ВСУ удалось ликвидировать, а другой части удалось скрыться в направлении пункта Приморское в Одесской области.

Отметим, ранее в сети появились фото с острова Змеиный, над которым развевается украинский флаг

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