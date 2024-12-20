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В Минобороны РФ похвастались ответкой: куда целились во время удара по Киеву

Минобороны РФ заявило, что целью во время атаки была база СБУ

сегодня, 10:25 comments1323
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска заявили, что сегодняшний ракетный удар по столице Украины провели якобы в ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области. Целились россияне по пункту управления СБУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ похвастались ответкой: куда целились во время удара по Киеву

Удар по Киеву. Фото ГСЧС

Также отмечается, что в числе целей было киевское КБ "Луч" и позиции ЗРК Patriot. Традиционно российские пропагандисты отчитались, что все объекты поражены. И, конечно же, в ведомстве Белоусова ничего не говорят, что на самом деле обстреляли гражданских и попали ракетами по мирным домам.

Напомним, сегодня с утра Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителя сверхзвуковых ракет "Кинжал". По всей стране была сражу же объявлена ракетная опасность.

Спустя какое-то время Киевская ОВА сообщила, что ряд сильных взрывов прогремели в столице. Перед тем в городе объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили о скоростной цели. Позже ВС написали, что зафиксировали еще скоростные воздушные цели через Черниговскую область на Киев, после чего раздались повторные взрывы. 

Также в сообщении говорилось, что цеди очень плохо фиксируются. Поэтому всех граждан призвали находиться в укрытиях, чтобы не подвергать себя и свою жизнь опасности.

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Также издание "Комментарии" сообщало – майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио НВ поделился прогнозами по вероятному сценарию следующей массированной атаки России на Украину.




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