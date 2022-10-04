В Минобороны РФ признали свои серьезные поражения: подробности

С карты боевых действий в Украине, которую опубликовало оборонное ведомство РФ, можно заключить, что оккупационные войска отступили почти со всей Харьковской области.

Украинские защитники выбили российских оккупантов почти со всей территории Харьковской области и сильно оттеснили на севере Херсонской области. О своем провале и большом отступлении говорится в сводке оборонного ведомства России.

Кроме этого, российским оккупантам пришлось признать, что в северной части Херсонской области, они также отступают. Крах россиян на юге Украины также зафиксирован и отмечен на картах их Министерства обороны. К слову, он оказался намного более существенным, чем из разных карт, публиковавших ОМП.





Недавно на российских картах линия фронта проходила в районе Брода Давида, Добрянки и Золотой Балки. 3 октября Минобороны РФ показало, что они контролируют только территорию примерно до линии между Давидовым Бродом и Дудчанами. Следовательно, выходит, что линия фронта в этом регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мобилизованные россияне уже были замечены на юге Украины. Рассказы российского военного командования о полноценной подготовке мобилизованных россиян оказались ложью, потому что часть из призывавших в армию уже перебросили на юг Украины. Украинские защитники фиксируют появление новых сил противника на временно оккупированных территориях Украины в Херсонской области. Руководитель прессцентра отметила, что украинским военным уже известно как точное количество мобилизованных, которых Москва бросила на укрепление позиций РФ, так и то, в каком состоянии эти люди прибыли на фронт.