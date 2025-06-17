В Минобороны РФ сделали циничное заявление об атаке на Украину

В Минобороны РФ уже традиционно в духе российской пропаганды заявили о якобы ударах "по объектам военно-промышленного комплекса" в Киевской области и в Запорожье, а также о "достижении цели ударов". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье", — говорится в сообщении оккупантов.

При этом в ведомстве Белоусова цинично заявили о якобы "успешной атаке", в результате которой погибли многие местные жители Украины в своих домах.

"Цель ударов достигнута. Все предназначенные объекты поражены", — отрапортовали в Минобороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе ночной атаки на украинскую столицу зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов, в результате чего пострадало много людей. Об этом говорится в заявлении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Ужасающие преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждение двух жилых домов. В 5-этажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших", — сообщил чиновник.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 17 июня (с 20:00 16 июня) противник атаковал Украину 472 средствами воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

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