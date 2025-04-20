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В Минобороны РФ сделали заявление: соблюдают ли "пасхальное перемирие"

Россия обвинила Украину в нарушении "пасхального перемирия", хотя сама его не соблюдает.

сегодня, 12:32
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Slava Kot

Министерство обороны РФ заявило, что российская армия "строго соблюдает" "пасхальное перемирие", анонсированное российским диктатором Владимиром Путиным. Российское ведомство традиционно обвинило Украину якобы в нарушении "режима тишины".

В Минобороны РФ сделали заявление: соблюдают ли "пасхальное перемирие"

Минобороны РФ. Фото из открытых источников

Министерство обороны России опубликовало заявление по поводу "пасхального перемирия" Путина.

"В соответствии с приказом Путина все группировки войск в зоне "СВО" с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня", — сообщили в российской ведомости.

Кроме того, Минобороны РФ обвинили Украину в несоблюдении идеи Путина по поводу временного "перемирия" на Пасху.

"Несмотря на объявление пасхального перемирия ВСУ предприняли попытки атак на позиции РФ… после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, совершили 900 ударов БПЛА", — написали в Минобороны РФ.

Несмотря на заявления России якобы о "строгом соблюдении" режима прекращения огня Владимир Зеленский озвучил отчет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором указано, что за первые шесть часов так называемого "пасхального перемирия" Путина "совершилось 387 обстрелов и 19 штурмовых" со стороны России. Также армия РФ 290 раз применяла дроны.

Несоблюдение Россией озвученного Путиным перемирия также подтверждает DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе объяснили, почему Путин предложил пасхальное перемирие. Главная задача Кремля заключается в дискредитации Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Европейского Союза на "перемирие" на Пасху, которое озвучил Путин.



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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/23731149
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