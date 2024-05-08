В Минобороны РФ сказали, почему они ударили по объектам энергетики в Украине

Как заявили в Минобороны страны-агрессора, утром 8 мая по территории Украины был нанесен ракетный удар. Его целью стали объекты энергетики, а также предприятия военно-промышленного комплекса.

Российская ракета

"Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — сказано в сообщении.

Как всегда, в России утверждают, что якобы все "цели удара достигнуты".

Кроме того, во вражеском министерстве сообщили, что удар по территории Украины якобы нанесён в ответ на попытки киевских властей нанести ущерб объектам российской энергетики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. При этом в Минэнерго сообщили, что в ночь на 8 мая были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Из-за таких атак, как предупредили в "Укрэнерго" уже вечером на территории всей Украины возможны отключения света.

При этом, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон ранее обращал внимание на то, что террористическая Россия обстреливает всю территорию Украины, и уничтожает объекты гражданской и критической инфраструктуры. Именно поэтому, он заявлял, что Киев имеет абсолютное право бить по территории РФ.





