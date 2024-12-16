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В Минобороны РФ сказали, сколько украинских территорий захватывают ежедневно

Путин настаивает, чтобы российские военные продолжали наступление в Украине и не останавливались

сегодня, 16:08
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время заседания коллегии министерства обороны РФ призвал сохранить "набранные темпы" продвижения российских войск в зоне боевых действий в Украине. Он отметил необходимость "обеспечения безопасности русского народа" и будущего России.

В Минобороны РФ сказали, сколько украинских территорий захватывают ежедневно

Оккупанты

"Я очень надеюсь, что темп, набранный в последние месяцы на линии боевого столкновения, будет сохранен", — заявил он.

Путин также подчеркнул важность достижения целей так называемой "специальной военной операции".

"Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции", — сказал Путин.

Кроме того, диктатор обратил внимание, что России нужно быть готовой к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы ее безопасности.

На том же заседании министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска якобы владеют "стратегической инициативой" по всей линии фронта. По его словам, среднесуточное продвижение российских войск сейчас составляет около 30 квадратных километров.

Кроме того, в докладе Минобороны РФ были приведены данные о якобы "значительных потерях" украинской армии с начала войны. Согласно информации, озвученной российским ведомством, общие человеческие потери ВСУ, включая убитых и раненых, на конец 2023 составили 405,4 тысячи человек. На текущий момент эта цифра, по утверждению РФ, выросла до 975,1 тысяч.

Количество утраченной военной техники, по данным Минобороны РФ, "возросло" с 51 тысячи единиц на конец 2023 года до 109,6 тысяч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он отказался от идеи принимать участие в мирных переговорах.




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Источник: https://tass.ru/
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