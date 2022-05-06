В Минобороны РФ заранее пытаются оправдать свои удары по городам Украины: озвучили список

На портале Минобороны РФ разместили информацию о том, что в Украине ряд объектов инфраструктуры может быть использован фейковыми "националистами" якобы для того, чтобы нанести удар по российской армии. За время полномасштабной войны против Украины Россия таким образом "анонсировала" свои удары по Украине, пытаясь оправдать свои преступления.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Так, на портале россияне перечислили объекты в городах Украины, где якобы они уже увидели военную технику, которая размещена на объектах гражданской инфраструктуры.

Так россиянам "привиделась" военная техника в Харькове на территории горбольницы № 8. Там якобы размещены не только артиллерийские установки, но и есть целый склад с боеприпасами. В Славянске на территории железнодорожной больницы по ул. Малогородецкая якобы размещена тяжелая военная техника, а в здании "оборудован" некий опорный пункт со складом боеприпасов.

Российские войска также попытались заранее оправдать свои удары по Одессе. В Одессе в здании областной клинической больницы по ул. Академика Заболотного якобы оборудован командный пункт ВСУ, а на прилегающей территории "размещена" бронетехника, артиллерия и РСЗО.

Еще один город, который вспомнили рашисты в своем отчете – Лисичанск. Там, по "данным" россиян на территории детской больницы якобы оборудован опорный пункт "боевиков националистического батальона".

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