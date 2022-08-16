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В Минобороны России отреагировали на взрывы в Крыму

Минобороны РФ назвало диверсией взрывы в Крыму, ввели режим ЧС

сегодня, 15:00 comments1015
Автор:

Кравцев Сергей
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Минобороны РФ признало, что взрывы в аннексированном Крыму возле Джанкоя произошли в результате диверсии. В оборонном ведомстве страны-оккупанта уверяют, что никто серьезно от взрывов не пострадал и уже принимаются все необходимые меры, чтобы устранить последствия диверсии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" в Telegram.

В Минобороны России отреагировали на взрывы в Крыму

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

В Минобороны России признали, что от диверсии пострадал склад военного назначения, который был расположен недалеко от Джанкоя.

По информации оборонного ведомства РФ, также повреждены электростанция, железнодорожное полотно и линии электропередач.

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Источник: https://t.me/rian_ru/174575
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