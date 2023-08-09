В Московской области произошел мощный взрыв: объявлена тотальная эвакуация (ВИДЕО)

Взрыв на заводе в России. Фото из открытых источников

Российские СМИ сообщают о мощном взрыве на заводе в населенном пункте Сергиев Посад в Московской области.

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Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области подтвердили российские экстренные службы. На место инцидента выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Из-за взрыва объявлена тотальная эвакуация с завода.

Согласно информации с сайта завода, он является одним из крупнейших "производителей оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения".

Просмотр видео с взрывом на заводе можно ниже:

По предварительным данным, взрывы произошли на складе с пиротехникой. Российские экстренные службы сообщают по меньшей мере о 20 пострадавших в результате мощного взрыва. Некоторые российские СМИ указывают, что перед взрывом якобы слышали звук работы беспилотника.

Пока российское руководство официально не отреагировало на взрыв на заводе в Подмосковье.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в России все чаще случаются взрывы на заводах. К примеру, в начале августа произошел пожар на аккумуляторном заводе под Москвой. Кроме того, столицу России периодически атакуют дроны. В Украине не берут ответственности за эти взрывы и утверждают, что они могут являться следствием внутренних процессов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму снова тревожно. В Джанкое раздался громкий взрыв.

Также "Комментарии" писали, что Воздушные силы Украины имеют тайную сеть авиабаз, откуда проводят взлет бомбардировщиков, с которых запускают дальнобойные ракеты по россиянам.