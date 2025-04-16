В Москве из-за Пугачевой хотят закрыть бар: детали скандала

Глава Федерального фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой закрыть бар Na izi в Москве, где 15 апреля, по его словам, отмечали 76-летие Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева

Ранее в пропагандистских медиа появилась информация, что в одном из столичных заведений РФ, предположительно кальянной, состоялось неофициальное празднование дня рождения Примадонны. В числе гостей журналисты заметили концертного директора певицы Елену Чупракову, её бывшую домработницу Людмилу Дороднову, а также других людей из близкого окружения артистки.

"Такое заведение надо закрыть. Мы инициируем сегодня проверку бара, вплоть до того, как они платят налоги", — заявил Бородин.

Он также отметил, что несмотря на то, что Пугачева официально не признана иноагентом, её взгляды давно известны, и они, по его мнению, совпадают с позициями так называемой "пятой колонны".

"Поклонников артистки можно назвать спящей ячейкой – это как бомба замедленного действия. Все знают, что певица — предатель Родины", — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также высказывал недоумение по поводу того, почему Пугачеву до сих пор не включили в список иноагентов. По его мнению, дело может быть в том, что у артистки до сих пор остались связи внутри страны. Парламентарий подчеркнул, что до своего отъезда из России она "чувствовала себя уверенно в любых кабинетах".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что известный российский юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал новые фотографии Аллы Борисовны и детей – Лизы и Гарри. На фото Алла Борисовна вместе с дочкой Лизой позируют перед изысканным столом. Сам Галкин разместил фото вместе с сыном. "Свежие фотки по просьбе подписчиков" — подписал фотографии Галкин.





