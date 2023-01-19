В Москве на крыше здания Минобороны России установили ПВО (ВИДЕО)

В столице России на крышах административных зданий начали устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", применяемый для противовоздушной обороны. Подходящие кадры распространяют в тг-каналах.

В Москве на крышах установили ПВО (фото из открытых источников)...

На опубликованных кадрах можно увидеть, что среди админпостроек есть также помещение Министерства обороны Российской Федерации. На других роликах видно, что военные с помощью крана затягивают на крышу русскую технику. Вероятно речь идет о ЗРПК "Панцирь-С1".

Известно, что помещение, где находится Министерство обороны России, находится примерно в 2 км от Кремля.

Известно, что "Панцир-С1" — это мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс производства России. ЗРПК был принят на вооружение ВС РФ 6 ноября 2012 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у чиновник просит перестать бояться Путина и дать танки. Советник президента Украины Михаил Подоляк просит союзников перестать бояться президента России Владимира Путина и отправить необходимые для войны танки. Президент Украины Владимир Зеленский все больше настаивает на потребности в танках для отражения будущего наступления российских войск и освобождения оккупированных территорий. Западные политики согласны со словами президента и готовы отправить в Украину свои танки. Великобритания объявила о новом пакете военной помощи, куда вошли танки Challenger 2, а Польша и Финляндия ждут разрешения Германии для реэкспорта танков Leopard 2. Канцлер Германии говорит, что он готов отправить танки, однако только в совместном решении с другими союзниками, в частности из США и их танками.

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