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В Москве начали готовить бомбоубежища (ФОТО)

В столице России обустраивают бомбоубежища, в том числе и противорадиоактивные.

сегодня, 14:25
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Автор:

Slava Kot

В Москве активно начали организовывать устройство и подготовку бомбоубежищ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Москве начали готовить бомбоубежища (ФОТО)

Бомбоубежище в России. Фото из открытых источников

Telegram Baza сообщает, что в одном из районов Москвы готовят около 900 бомбоубежищ. Российские коммунальщики и рабочие создают спальные места, завозят биотуалеты, лекарства и запасы питьевой воды. Понятно, что все это делается в ускоренном темпе.

В одном из элитных районов Москвы Химовниках обустроили 30 бомбоубежищ. Их убрали, занесли аптечки, фонари и скамейки. Среди этих бомбоубежищ есть одно, предназначенное для защиты от радиоактивных излучений.

Также СМИ РФ пишут, что некоторые из бомбоубежищ подготовить невозможно, ведь они нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, готовят хранилища в садах. В подвалах подается электричество и вода, а также запасаются дровами для полевых кухонь.

Пока неясно, почему в Москве решили в скором темпе начать подготовку бомбоубежищ.

Посмотреть фото подготовки бомбоубежищ в столице России можно ниже:

В Москве начали готовить бомбоубежища (ФОТО) - фото 2
В Москве начали готовить бомбоубежища (ФОТО) - фото 3
В Москве начали готовить бомбоубежища (ФОТО) - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал о попавшем в больницу российском депутате и чемпионе мира по Шахматам Анатолии Карпове. Официальные лица утверждают, что чиновник избил вблизи Госдумы неизвестный мужчина. СМИ же сообщают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и просто упал.

Также "Комментарии" писали о том, что при атаке по Украине 31 октября одна из российских ракет упала на территорию Молдовы. Россияне пытались попасть в Днестровскую ГАЭС, но украинские силы ПВО отразили атаку РФ. Пострадавших в Молдове и территориях, прилегающих к стране, нет.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/1023
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