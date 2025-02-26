В Москве не готовы договариваться: Лавров категорически отверг идею Трампа

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Россия согласилась на размещение иностранных войск на территории Украины в рамках мирного соглашения. Трамп уверял, что спрашивал мнение российского коллеги Путина и он якобы не возражал. Однако в Москве снова "крутят носом".

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что видит по идее отправления миротворцев в Украину дальнейшее разогрев конфликта. По его словам, Россию никто не спрашивал о возможности размещения миротворческих сил в Украине. Такой подход, убежден Лавров, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт, пишет издание "Интерфакс".

"Мы никаких вариантов не можем рассматривать", – ответил он на соответствующий вопрос.

Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп "сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно только с согласия обеих сторон".

"Видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, навязываемый европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул, на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить", — прокомментировал.

Также Лавров подчеркнул: "Были идеи "давайте оставим линию столкновения, — вот это российская, а это украинская": во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от (отдельных) законов: там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре. Поэтому такими простенькими механическими штучками как размещение войск не отделаться, надо говорить о первопричинах”, — подчеркнул Лавров.

Напомним, что западные партнеры Украины, как писал портал "Комментарии", начинают постепенно менять риторику в отношении войны в Украине.



