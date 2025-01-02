Свергнутого сирийского диктатора Асада, нашедшего убежище в России, пытались отравить в Москве. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото из открытых источников

На Башара Асада, по сообщению СМИ, было совершено покушение. "Онлайн-аккаунт General SVR — вероятно, управляемый бывшим главным шпионом в России, сообщает, что в воскресенье ему стало плохо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 59-летний Асад обратился за медицинской помощью, а затем почти сразу начал сильно кашлять и задыхаться.

Источник сказал: “Есть все основания полагать, что было совершено покушение”.

Сообщается, что Асада лечили в его квартире, и его состояние, вероятно, стабилизировалось в понедельник. Также известно, что тесты показали, что в его организме был яд.

"Никаких источников не было указано, и не было никаких подтверждений из России", — пишет издание.

Напомним, что в декабре президент Сирии Башар Асад, как писал портал "Комментарии", был вынужден бежать из своей резиденции и страны. После побега диктатора его дворец частично разграбили.

Репортер Bild Себастьян Пренгель побывал во дворце, из которого сирийский диктатор правил страной за последние 24 года. После его бегства во дворец приходили туристы и делали памятные фото.

Издание рассказывало о роскошном убранстве дворца: кабинет с резным письменным столом из ценной древесины стоимостью 100 000 долл., спальня с кроватью из махагониевого дерева, мраморная ванна, золотые люстры и т.д.

В резиденции экс-президента Сирии Башара Асада был найден портрет Путина “Внешне, под пальмой, находим другую картину. Портрет Владимира Путина в деревянной раме. Избитый и сломанный, выброшенный – никому не нужен”, – сообщает издание.



