В Москве олимпийская чемпионка по легкой атлетике провалилась под лед на реке (ВИДЕО)

В столице РФ провалилась под лед Москвы-реки 53-летняя чемпионка Олимпийских игр 2000 Ирина Привалова. Ее отвезли в медицинское учреждение с сильным переохлаждением. Об этом сообщает Telegram-канали "РЕН ТВ", разместив видеоролик о происшествии.

Ирина Привалова (фото из открытых источников)

Эта неприятная ситуация с экс-легкоатлеткой произошла на территории московского парка недалеко от станции метро. Она вышла на замерзший плес реки, чтобы перейти ее. Неожиданно, под весом 53-летней женщины лед провалился. И женщина попала в ледяную ловушку.

Помогли спортсменке в этой угрожающей ситуации спасатели. Но она получила сильное переохлаждение, поэтому ее госпитализировали в одно из столичных медицинских учреждений.

Важно, что в 2000 году россиянка Привалова добыла в борьбе золотые медали на Олимпиаде в Сиднее, где была первой во время забега на 400 метров с барьерами. Сейчас, завершив активную спортивную карьеру, она работает в должности первого вице-президента во Всероссийской Федерации по легкой атлетике.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в дом украинская спортсменка попала в ДТП. Анна Касьянова, являющаяся украинской чемпионкой мира по многоборью, осталась невредимой, попав в дорожно-транспортное происшествие. На кадрах видно, как в автомобиле спортивной знаменитости на скорости врезается другая машина. Как написала чемпионка, ее жизнь спасли подушки и пояс безопасности. Как отметила Анна Касьянова, ей в этот роковой день повезло. Поэтому она продлевает свою жизнь с любимыми людьми, которые рядом. Но ей не удалось явиться совсем не в то время и не на том месте.

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