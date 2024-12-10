В Москве погибли две молодые стюардессы: на них наехал поезд

В Москве рано утром 8 декабря погибли две молодые стюардесы авиакомпании "Уральские авиалинии". Инцидент произошел на станции Нагатинской Московской железной дороги. Поезд сбил двух девушек, пытавшихся добраться до вокзала по железнодорожным путям.

В Москве погибли две российские стюардессы. Фото из открытых источников

В пресс-службе российского перевозчика "Уральские авиалинии" подтвердили информацию о гибели своих сотрудниц — 20-летней Дианы и 21-летней Агаты, недавно переехавших в Москву.

Подруги направлялись на работу в аэропорт Домодедово. Они отказались покупать билеты и выбрали опасный маршрут по железнодорожным путям, чтобы попасть на вокзал. Уже возле перрона девушки заметили приближающийся поезд и попытались подняться на платформу, но им это не удалось. Обе стюардессы погибли на месте. "Уральские авиалинии" отреагировали на инцидент со своими сотрудницами.

"Это наши сотрудники. Диана 2005 г.р., Агата 2004 г.р. Выражаем искренние соболезнования их семьям и друзьям. Невероятная трагедия", – написали представители российского авиаперевозчика.

По факту инцидента Западное управление Следственного комитета РФ приступило к расследованию. Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности движения на железной дороге по неосторожности, что привело к смерти двух человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о несчастном случае в Таиланде, где гигантская волна смыла в море российскую туристку. Женщина решила заняться йогой на скалах во время штормового предупреждения.

Также "Комментарии" писали о неожиданной трагедии на борту самолета, где внезапно умерла стюардесса на глазах у пассажиров.