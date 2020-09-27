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В Москве полиция задержала пешехода в футболке с Алексеем Навальным

Борис Казадаев мирно прогуливался по центру Москвы, а оказалось, что "участвует в несогласованном митинге"

27 сентября 2020, 20:15
Автор:

Екатерина Белоброва

Российский активист Борис Казадаев был сегодня задержан сотрудниками полиции в центре Москвы из-за того, что он был одет в футболку с изображением известного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание "ОВД-Инфо".

В Москве полиция задержала пешехода в футболке с Алексеем Навальным

Как рассказал Казадаев поздней журналистам, он направлялся от Немцова моста в сторону Кремлевской стены, когда к нему подошли правоохранители. Они обозначили, что москвич нарушает общественный порядок, что привело мужчину в замешательство.

"Я спросил у них, неужели нельзя носить одежду с Навальным. Они сказали, что нельзя. Тогда я спросил, а если бы я был в футболке с изображением Путина, меня бы тоже задержали. Полицейские сказали: "Да, тоже", — поделился активист.

Далее сообщается, что  Казадаева отпустили из отдела полиции с протоколом по статье об участии в несогласованном мероприятии. Сотрудники квалифицировали его прогулку как форму пикетирования. Саму футболку с изображением Навального изъяли в качестве "вещественного доказательства правонарушения".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", после чего впал в кому. По этому поводу президент Франции Эммануэль Макрон лично обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы он прояснил резонансный инцидент с покушением на борца с коррупцией. Путин отозвался о Навальном пренебрежительно, выразив сомнение, что он был отравлен, а не самостоятельно проглотил яд, чтобы в очередной раз дискредитировать российское руководство.

 Отметим, что Макрона этот ответ буквально привел в бешенство, согласно источнику из Елисейского дворца.


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