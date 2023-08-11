В Москве прогремел взрыв: москвичи жалуются, что видели беспилотник

Мощный взрыв сегодня слышали в Москве. В сети заявляют, что взорвался беспилотник. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российский Telegrram-канал Baza.

Атака дронов. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, взрыв прогремел в районе Карамишевской набережной на левом берегу Москвы-реки. Туда сразу же выехали спецслужбы.

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При этом очевидцы в соцсетях сообщают о дроне, который якобы взорвался и упал.

На опубликованных в сети кадрах заметен дым. Пока российские власти не комментировали ситуацию в Москве.

Ранее "Комментарии" писали — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что взрывов на территории России точно не станет меньше. Напротив, они участятся и будут более мощными, в том числе в столице России.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



