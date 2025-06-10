В Москве пройдут переговоры США и РФ: о чем будут говорить

Новый русский посол в США Александр Дарчиев дал русским СМИ первое интервью. По его словам, РФ и США приняли предварительное решение перенести переговоры о дипломатических "раздражителях" из Стамбула в свои столицы, заявил Дарчиев в интервью ТАСС.

Александр Дарчиев (фото из открытых источников)

Новый раунд переговоров РФ и США по дипломатическим "раздражителям" состоится в ближайшее время в Москве, сообщил Дарчиев.

"Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве", – заявил Дарчиев в интервью ТАСС, которое стало первым с начала работы в Вашингтоне 26 марта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ посоветовали Виктоффу "придержать язык" и не комментировать переговоры. В России отреагировали на заявление спецпосланника президента США Стивена Виткоффа о возможных темах переговоров в Стамбуле.

В частности, как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю могут обсуждаться на предстоящих переговорах в Турции. Однако он утверждает, что обнародование тем переговоров может помешать самому процессу.

В то же время, он призвал не строить преждевременно лишние подробные планы по предстоящей встрече. Карасин добавил, что, прежде всего, нужно иметь твердую уверенность в том, что сама встреча в Стамбуле 15 мая состоится.

"Чрезмерно многие комментарии напоминают не совсем приличный вариант рассуждений вслух, хотя рассуждения вслух перед переговорами лишь вредят атмосфере этих переговоров. Я призываю подождать", – заявил Карасин.

Он добавил, что ждать осталось не так долго. Российский сенатор выразил уверенность, что разговор между представителями РФ и Украиной будет с чистого листа. Он добавил, что во время переговоров будут затрагивать интересующие обе стороны темы.

