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В Москве раздались взрывы: что известно

В Москве на парковке взорвался и загорелся автомобиль

сегодня, 16:04
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Недилько Ксения

Сегодня днем ​​в Москве раздались три взрыва, после чего очевидцы увидели сильное задымление в одном из центров района "Москва-сити". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию росСМИ.

В Москве раздались взрывы: что известно

Москва-сити

Позже стало известно, что автомобиль загорелся на парковке административного здания на Пресненской набережной в столице, сообщило ГУ МЧС РФ.

Возгоранию автомобиля на парковке "Афимолл сити" в Москве предшествовал взрыв, сообщили оперативные службы.

В Москве раздались взрывы: что известно - фото 2
В Москве раздались взрывы: что известно - фото 3
В Москве раздались взрывы: что известно - фото 4
В Москве раздались взрывы: что известно - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Татарстане в городе Елабуга раздаются взрывы. Местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО. В РосСМИ отмечают, что в Елабуге находится военный завод дронов.

"Дрон взорвали", — говорят очевидцы об атаке БПЛА на Елабугу, которая находится в более чем 1200 километрах от границы Украины. После атаки дронов на производство БПЛА в Татарстане Росавиация снова ограничила работу аэропорта Казани. Он не принимает и не выпускает рейсы.

В Елабуге местные жители сообщили о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, в небе раздались два мощных взрыва, после чего они увидели пылающий дрон и большое дымное облако. Местные власти и правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Жители Елабуги продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с места происшествия.

"Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан", – пишут в сводке вражеского Министерства обороны РФ.



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