В Москве раздались взрывы: что известно

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Недилько Ксения
Сегодня днем в Москве раздались три взрыва, после чего очевидцы увидели сильное задымление в одном из центров района "Москва-сити". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию росСМИ.
Москва-сити
Позже стало известно, что автомобиль загорелся на парковке административного здания на Пресненской набережной в столице, сообщило ГУ МЧС РФ.
Возгоранию автомобиля на парковке "Афимолл сити" в Москве предшествовал взрыв, сообщили оперативные службы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Татарстане в городе Елабуга раздаются взрывы. Местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО. В РосСМИ отмечают, что в Елабуге находится военный завод дронов.
"Дрон взорвали", — говорят очевидцы об атаке БПЛА на Елабугу, которая находится в более чем 1200 километрах от границы Украины. После атаки дронов на производство БПЛА в Татарстане Росавиация снова ограничила работу аэропорта Казани. Он не принимает и не выпускает рейсы.
В Елабуге местные жители сообщили о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, в небе раздались два мощных взрыва, после чего они увидели пылающий дрон и большое дымное облако. Местные власти и правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Жители Елабуги продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с места происшествия.
"Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан", – пишут в сводке вражеского Министерства обороны РФ.
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