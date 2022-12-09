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В Москве раздаются взрывы – масштабный пожар в ТЦ

Пожар начался на складе магазина OBI

сегодня, 07:55
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Автор:

Кравцев Сергей

В столице России произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров, на месте происшествия раздаются взрывы. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает МЧС Москвы, а также Телеграмм-канал "Baza".

В Москве раздаются взрывы – масштабный пожар в ТЦ

Пожар в ТЦ "МЕГА Химки". Фото: из открытых источников

Сообщается, что пожар начался на складе магазина OBI. Далее огонь охватил всю площадь супермаркета, и начались взрывы газовых баллонов и банок с красками.

Из-за сильных взрывов к тушению пожара не может присоединиться авиация. Здание ТЦ обваливается.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание, что в последнее время довольно часто происходит на территории России.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в традиционном обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили 1888 населенных пунктов, но еще столько же находятся под российской оккупацией. Он также акцентировал внимание на зверствах РФ (та продолжает целенаправленно истреблять мирное население), важности трибунала над страной-агрессором, говорил о ситуации на фронте, в энергетике, коснулся решения Верховного суда Франции, который оставил в силе решение о выплате украинскому "Ощадбанку" $1,5 млрд Россией (процесс тянулся еще с 2015 года). Как в обозримом будущем может развиваться ситуация на всех фронтах, включая собственные военные, дипломатический, экономический? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/bazabazon/14864
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