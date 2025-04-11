В Москве резко возросло количество желающих уйти в армию РФ: чего ждать Украине

В первой декаде апреля в Москве резко возросло количество желающих подписать контракт с Минобороны РФ. По данным издания "Вёрстка", только за первые десять дней месяца в Единый пункт отбора обратилось около тысячи человек — вдвое больше, чем в любом из предыдущих месяцев. К примеру, в январе, феврале и марте контракты заключали максимум 500 человек ежемесячно.

Кремль обещает много денег наемникам (фото из открытых источников)

Всего с начала 2025 года столичный регион уже направил более 6,4 тысяч контрактников на войну, что свидетельствует не только об активизации мобилизационных процессов, но и об изменении настроений в обществе.

По информации источников, пик интереса контрактной службой пришелся на период новостей о частичном возвращении контроля РФ над приграничными районами Курской области, а также на фоне слухов о возможных переговорах между Москвой и Киевом. Дополнительным толчком стала информация о телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Именно после этого количество желающих подписать контракт достигло рекордного уровня в 2025 году.

Финансовая мотивация играет ключевую роль. Разовая выплата при заключении контракта превышает 2,3 миллиона рублей, а ежемесячная зарплата стартует с 210 тысяч. Во многих регионах эти суммы – эквивалент нескольких лет заработка. Неудивительно, что лозунг "Подписывай, пока не поздно" распространяется российскими соцсетями. Часть потенциальных рекрутов стремится "успеть" заключить соглашение до условного завершения войны, чтобы получить обещанные деньги без реального участия в боевых действиях.

Однако военные эксперты предупреждают: даже обилие новобранцев не гарантирует усиление российской армии. Из-за дефицита подготовленного командного состава, усталости войск и значительных потерь, новые волны "денежных добровольцев" лишь компенсируют предыдущие потери, не создавая настоящего боевого преимущества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России истерически прокомментировали создание "коалиции желающих" . Москва в очередной раз выступила против возможного появления на территории Украины военных контингентов стран-членов НАТО, угрожая серьезными последствиями. Представитель РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что введение иностранных войск якобы может спровоцировать прямое боевое столкновение между российскими военными и солдатами Альянса.