В Москве школьников согнали встречать нового посла США с антиамериканскими плакатами (ФОТО)

В Кремле подготовились ко встрече нового посла США в России. Специально для этого под здание российского МИДа загнали школьников, встречавших на улице Линн Трейси с плакатами "Америка – страна-террорист". Об этом пишет 24 канал.

Линн Трейси (фото из открытых источников)

Дети кричали американской дипломатке: "Война – бизнес США" и "Америка – страна-террорист".

На опубликованных кадрах видно, что под помещением, где проходила встреча нового посла в США, школьники стояли с антиамериканскими плакатами. Там было написано: "Зачем вы приехали?", "США – страна-нацист", "Зачем взорвали Северный поток" и другие.

Также стоит отметить, что лица у детей были, как каменные, вероятно они даже не понимали, что происходит, почему они должны это говорить.

В то же время новый посол США Линн Трейси на таких протестующих никак не отреагировала. Она вышла из своей машины вместе с российскими правоохранителями и направилась на встречу с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.





Напомним, что "Комментарии" информировали о реакции посла России в США на поставку американских танков в Украину. США планируют объявить отправку танков M1 Abrams в Украину. Российский посол отреагировал на подобные заявления американских чиновников. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует объявить об отправке танков M1 Abrams в Украину. Такими действиями США хочет надавить на Германию, которая не соглашается отправлять свои танки Leopard 2 в Украину. Пока неизвестно, сколько американских танков M1 Abrams планируют отправить Штаты, однако по разным источникам это цифра в 10-30 танков. На возможную отправку американских танков отреагировал посол России в США Анатолий Антонов, заявивший, что Россия уничтожит всю технику, которая попадет в Украину.

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