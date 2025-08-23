В Москве скончался один из главных организаторов и участников информационной войны РФ против Украины

В российской столице скончался пропагандист Кирилл Вышинский. Он работал и был задержан в Украине, вернулся в РФ в 2019 году. Об этом сообщает ряд росСМИ.

В России скончался пропагандист Кирилл Вышинский. Фото: из открытых источников

Как пишут российские медиа, Вышинский был и. диктора "Россия сегодня" и занимал ряд руководящих должностей в государственных медиаструктурах. Являлся так называемым членом совета по правам человека при Кремле. На выборах 2024 года был доверенным лицом диктатора Владимира Путина.

Вышинский скончался в Москве 23 августа в возрасте 58 лет. Причина смерти – тяжелая болезнь.

В свою очередь, украинский публицист, телеведущий и политический аналитик Виталий Портников называет Кирилла Вышинского одним из главных организаторов и участников информационной войны России против Украины, верным соратником пропагандиста Дмитрия Киселева.

"Пораженная жизнь и ранняя смерть Кирилла – это напоминание всем тем, кто еще верит в эффективность сделок с собственной совестью или уверен, что отсутствие такой совести гарантирует счастливую успешную жизнь. Нет. Агентная деятельность под любым прикрытием ничего тебе не гарантирует – особенно когда ценой становится измена Родины", – отметил журналист.

Следует напомнить, Кирилл Вышинский родился в Днепре, возглавлял "РИА Новости Украина". В 2018 году он был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, распространял пророссийскую пропаганду.

В 2019 году Вышинский стал участником обмена заключенными по формуле "35 на 35". Обмен был согласован в первые месяцы после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Российские власти тогда выпустили ряд украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

