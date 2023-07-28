В Москве снова пожаловались на атаку беспилотника: чем все закончилось

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ночью 28 июля об атаке беспилотника. Чиновник утверждает, что российские военные уничтожили БпЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом Собянин написал у себя в Telegram.

Атака беспилотника на Москву. Фото: из открытых источников

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", – сообщил Сергей Собянин.

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По словам мэра российской столицы, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Отметим, Москву 24 июля атаковали беспилотники. В результате таки дронов повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ. Еще один дрон попал в московский бизнес-центр. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, последствий атаки беспилотников нет. А вот во временно оккупированном Крыму очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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