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Главная Новости Мир Россия В Москве снова пожаловались на атаку беспилотника: чем все закончилось
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В Москве снова пожаловались на атаку беспилотника: чем все закончилось

Российские власти утверждают, что военные сбили беспилотник над Москвой

сегодня, 07:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ночью 28 июля об атаке беспилотника. Чиновник утверждает, что российские военные уничтожили БпЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом Собянин написал у себя в Telegram.

В Москве снова пожаловались на атаку беспилотника: чем все закончилось

Атака беспилотника на Москву. Фото: из открытых источников

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", – сообщил Сергей Собянин.


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По словам мэра российской столицы, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Отметим, Москву 24 июля атаковали беспилотники. В результате таки дронов повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ. Еще один дрон попал в московский бизнес-центр. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, последствий атаки беспилотников нет. А вот во временно оккупированном Крыму очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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Источник: https://t.me/mos_sobyanin/6242
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Обсуждения

Борис

сегодня, 07:15

Ну и что? Продолжать обстреливать и дальше.. При бьют по дома, А наш обстрел сразу терроризм


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