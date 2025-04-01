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В Москве угрожают Трампу неизбежностью "катастрофы" после его заявлений по Ирану

Возможные удары по ядерным объектам Ирана будут представлять серьезную угрозу безопасности не только этой страны, но и соседних государств.

сегодня, 17:55
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Клименко Елена

Россия резко раскритиковала заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможных ударов по Ирану, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение. Соответствующую позицию озвучил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии российским СМИ.

В Москве угрожают Трампу неизбежностью "катастрофы" после его заявлений по Ирану

Фото: из открытых источников

По его словам, такие угрозы со стороны Вашингтона неприемлемы и могут привести к "катастрофическим последствиям" для всего региона.

"Мы осуждаем любые ультиматумы и давление. Это очередная попытка США диктовать свои условия Ирану, и подобные действия только обостряют ситуацию", – заявил Рябков.

Он также подчеркнул, что возможные удары по ядерным объектам Ирана будут представлять серьезную угрозу безопасности не только этой страны, но и соседних государств.

Ранее Дональд Трамп открыто пригрозил Ирану военными ударами и введением жестких санкций, если Тегеран не подпишет новое соглашение о своей ядерной программе.

На фоне этих заявлений власти Ирана отказались от прямых переговоров с США, подчеркнув, что контакты происходят только в косвенном формате.

Кроме того, в ответ на возможные угрозы американских ударов Тегеран привел в боевую готовность ракетные комплексы и усилил оборонные меры в стратегических районах страны.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил бомбардировкой, если Иран откажется от переговоров о своей ядерной программе.

"Если Иран не заключит ядерное соглашение, то будут бомбардировки. Это будут удары, которых они никогда раньше не видели", — сказал Дональд Трамп.

В ответ на угрозы Трампа Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы. Президент Ирана Масуд Пезешкиян добавил, что путь для косвенных переговоров со Штатами остается открытым.



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