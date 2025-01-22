В Москве увидели "окно возможностей": что хотят получить от США

После вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил о готовности пообщаться с российским диктатором. Тема – завершение войны в Украине.

Иллюстративное фото

В России оптимистично встретили намерения США – видят возможности налаживания отношений с Вашингтоном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 22 января во время выступления в Институте США и Канады РАН, пишет издание "Радио Свобода".

По его словам, Москва видит "небольшое окно возможностей" для достижения договоренностей с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

"Сегодня мы ничего не можем сказать о степени способности новой администрации договариваться, но все же по сравнению с безнадежностью во всех аспектах предыдущего главы Белого дома (Джо Байдена — ред.) сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей", — заявил Рябков.

Однако в Москве также отметили риски.

"Важно потому понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски", — отметил он.

Отметим, что во время президентской кампании Дональд Трамп пообещал остановить войну в течение 24 часов после вступления в должность. Впоследствии он отметил, что ситуация сложнее, чем он считал, однако в команде Трампа надеются, что войну удастся завершить в срок до 100 дней.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", столкнется с более сплоченной группой антагонистов США, которые сблизились после вторжения России в Украину в 2022 году, чем это было при первом его президентстве.



