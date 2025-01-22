В Москве увидели "окно возможностей": что хотят получить от США

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Кречмаровская Наталия
После вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил о готовности пообщаться с российским диктатором. Тема – завершение войны в Украине.
Иллюстративное фото
В России оптимистично встретили намерения США – видят возможности налаживания отношений с Вашингтоном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 22 января во время выступления в Институте США и Канады РАН, пишет издание "Радио Свобода".
По его словам, Москва видит "небольшое окно возможностей" для достижения договоренностей с новой администрацией президента США Дональда Трампа.
Однако в Москве также отметили риски.
Отметим, что во время президентской кампании Дональд Трамп пообещал остановить войну в течение 24 часов после вступления в должность. Впоследствии он отметил, что ситуация сложнее, чем он считал, однако в команде Трампа надеются, что войну удастся завершить в срок до 100 дней.
Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", столкнется с более сплоченной группой антагонистов США, которые сблизились после вторжения России в Украину в 2022 году, чем это было при первом его президентстве.
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