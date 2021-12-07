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В Москве задержан стрелок: сколько людей пострадало

В Москве мужчина начал стрелять в охрану МФЦ

сегодня, 16:00
Автор:

Козлова Альбіна
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В Москве задержан стрелок: сколько людей пострадало

Место происшествия, moscow_incidents / VK

В столице России местный 45-летний житель принес оружие в многофункциональный центр и стал стрелять в людей. Предварительно пострадавших более пяти человек. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

Известно, что инцидент произошел в Рязанском районе Москвы на улице первой Новокузьминской. Человек был вооружен пистолетом, его задержал работник государственного центра. Однако стрелок успел произвести несколько выстрелов в охранника и оператора. Раненые были госпитализированы в больницу.

Как написал в Twitter мэр города Сергей Собянин, двое граждан скончались в результате вооруженного нападения. Глава городской администрации выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Количество пострадавших неизвестно, предварительно, среди них есть ребенок и женщина. Помощь раненым из МФЦ оказывают врачи в столичном медучреждении.

Нападающий передан правоохранительным органам для выяснения мотива преступления и обстоятельств происшествия. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Также сообщается, что мужчина приехал к центру на велосипеде и имел с собой сумку. Вещи задержанного осматривают полицейские. Сейчас он дает показания следователям. Место происшествия обнесли лентой, там работает следственно-оперативная группа. Из помещения эвакуировали посетителей и персонал.

В СМИ появилась информация, что стрельба вроде бы началась после возникшего из-за маски конфликта.

Как сообщал портал "Комментарии", в российской колонии произошел пожар. В результате погиб один заключенный, еще четверо госпитализированы. У полиции есть несколько версий пожара в помещении исправительной колонии.


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Источник: https://www.interfax.ru/moscow/807071
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