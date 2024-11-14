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В Москве закрылся музей истории ГУЛАГа: как Кремль пытается "забыть" свою кровавую историю

Музей истории ГУЛАГа в Москве основан в 2001 году

14 ноября 2024, 18:45
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Лиля Воробьева

Музей истории ГУЛАГа объявил о временном приостановлении своей работы с 14 ноября. В сообщении, опубликованном на Telegram-канале музея, объясняется, что проверка, проведенная специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве Москвы, выявила нарушение норм пожарной безопасности. Отмечается, что эти нарушения представляют угрозу безопасности и комфорту посетителей и должны быть устранены.

В Москве закрылся музей истории ГУЛАГа: как Кремль пытается "забыть" свою кровавую историю

Музей истории ГУЛАГа в Москве (фото из открытых источников)

Конкретные сроки, когда музей возобновит работу, не называются, а власти Москвы ситуацию не комментируют. По информации, полученной агентством "Москва" от источника в департаменте культуры, ограничения связаны с наличием вентиляционной камеры Московского метрополитена на территории музея. В случае пожара в музее дым мог бы негативно отразиться на работе вентиляционной системы метро.

Музей истории ГУЛАГа, основанный в 2001 году, занимается сбором и исследованием материалов государственных и личных архивов, а также экспонатов, освещающих историю репрессий 1918-1956 годов и их влияние на жизнь людей.

В 2023 году в России был также ликвидирован Сахаровский центр. Ранее московские власти прекратили договор аренды на все помещения: здание центра, выставочный зал и квартиру, где хранился архив Андрея Сахарова. Архивные материалы были перемещены на склад.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России предложили сделать Украину "буферной зоной" . Депутат Государственной думы страны-агрессора России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с предложением закрепить за Украиной статус так называемой буферной демилитаризованной зоны.



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Источник: https://t.me/gulagmuseum/2941
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