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В Москве ждут сенсационного гостя из США: кто посетит путинский парад

В России намекают на то, что топ-чиновник США посетит парад победы 9 мая

1 мая 2025, 14:47 comments2559
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Ткачик Олеся

Российские медиа заговорили о возможной сенсации — на параде победы в Москве 9 мая может появиться высокопоставленный представитель Соединенных Штатов Америки. По информации пропагандистских медиа, ссылающихся на источники в дипломатических кругах, Москву может посетить государственный секретарь Марко Рубио.

В Москве ждут сенсационного гостя из США: кто посетит путинский парад

США

Эта информация появилась на фоне предварительных слухов о возможной поездке в Россию президента Дональда Трампа. Ранее несколько западных изданий, в том числе Newsweek и Le Point, сообщали, что Кремль якобы ожидает визита "важного гостя" из США, который должен появиться рядом с диктатором Владимиром Путиным на трибуне.

Одним из потенциальных кандидатов называли самого Трампа, который, по неофициальной информации, будто бы даже рассматривал такую возможность после телефонного разговора с российским президентом. Однако уже на следующий день он публично отрицал свое участие: "Нет, я не поеду".

В Кремле подтвердили, что никаких договоренностей о визите Трампа не было, а официальный представитель Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что это лишь слухи.

Тем не менее, Москва готовится принимать иностранных гостей — ожидается, что на торжества к 9 мая прибудут не менее 18 лидеров государств. Больше всего ждут главы КНР Си Цзиньпина. Также планировался приезд премьер-министра Индии Нарендры Моди, однако он отказался из-за напряжения в отношениях с Пакистаном — вместо него в Москву отправится министр обороны Раджнатх Сингх.

Европейские политики в большинстве своем решили воздержаться от участия в параде. В частности, посол Германии Александра Ламбсдорф отметила, что ее страна не отправит делегацию из-за войны в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Си едет на путинский парад.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/2025/05/01/20968304.shtml?updated
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