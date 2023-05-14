В Мурманске 19-летний парень поджег военкомат: какая причина (ФОТО)

19-летний парень поджег местный военкомат и скрылся в российском Мурманске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

В Мурманске парень поджег военкомат (фото из открытых источников)

Парень на цокольном этаже выбил стекло и залил раму зажигательной смесью, поджег ее и скрылся. Огонь охватил мебель и технику в кабинете соцобеспечения. Прибывшие по вызову пожарные справились с огнем только через час.

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Нарушителем оказался 19-летний Шамиль Алиев-Гасанов. Он сказал, что поджег военкомат не по собственным убеждениям, а из-за переписки с неизвестным. Он якобы шантажировал парня и обещал с ним разделаться, если тот не подожжет здание.

Несмотря на это, парню грозит уголовная ответственность. Силовики начали выяснять, существовал ли шантажист, с которым якобы переписывался парень.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России осудили женщину, попросившую умерших родителей Путина "забрать его к себе". Приморский районный суд Петербурга приговорил 60-летнюю Ирину Цыбаневу к двум годам условного срока. Цыбанева в начале октября 2022 года оставила на могиле родителей Владимира Путина на Серафимовском кладбище в Петербурге записку: "Отцы маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и выродка. ". Через несколько дней к Цыбаневой пришла полиция, ее обвинили в поругании над местами захоронений по мотивам политической ненависти (п. б. ч 2 ст. 244 Уголовного кодекса РФ). Ирина Цыбанева приговорена к двум годам условно с испытательным сроком в два года. Женщину признали виновной в поругании над могилой родителей Путина по мотивам политической ненависти (п. б ч.2 ст. 244 УК). Оспаривать приговор подсудимая не планирует.