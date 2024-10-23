В ООН ответы на критику Украины, почему Гуттереш уехал на саммит БРИКС в Россию

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Гак отреагировал на критику в сторону Антониу Гутерреша, решившего совершить поездку на саммит БРИКС в Россию. По его словам, позиция ООН по войне в Украине остается неизменной, а визит на саммит БРИКС является частью "стандартной практики".



Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", на пресс-конференции в Нью-Йорке Фархана Гака спросили, что именно генсек ООН Антониу Гутерреш хочет донести российскому диктатору Владимиру Путину во время их встречи на саммите БРИКС, и как он относится к критике Украины из-за его визита в РФ.

"Генеральный секретарь принимает участие на саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это стандартная практика для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20", — сказал Гак.

По его словам, встреча в России имеет большое значение, поэтому генсек проведет ряд разговоров с иностранными лидерами.

Относительно встречи Гутерреша и Путина Фархан Гак заверил, что генсек ООН сохраняет позицию по войне в Украине, которая должна быть закончена на условиях международного права.

"Генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию по поводу войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", — сказал Гак.

Напомним, что в МИД Украины раскритиковали поездку Гутерреша на саммит БРИКС в Россию, отметив, что генсек ООН не принял приглашение посетить Саммит мира в Швейцарии, однако идет на приглашение "от военного преступника Путина"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин встретился с Си Цзиньпином на саммите БРИКС.