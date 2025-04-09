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В Париже задержали правую руку Лаврова: Кремль ответил угрозами

Французские пограничники задержали Марию Захарову

сегодня, 18:35
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Клименко Елена

В аэропорту "Париж — Шарль де Голль" французские пограничники задержали представительницу Министерства иностранных дел России, прибывшую во Францию для участия в конференции ЮНЕСКО. Она была допрошена сотрудниками пограничной службы, прежде чем получила разрешение на въезд на территорию страны. Об этом сообщает Le Figaro.

В Париже задержали правую руку Лаврова: Кремль ответил угрозами

Фото: из открытых источников

При задержании у дипломата изъяли телефон и компьютер. После 24 часов, проведенных на пограничном контроле, ей все же разрешили въехать во Францию. В ответ на инцидент Россия выразила протест Франции, пригрозив возможными последствиями.

Отношения между Парижем и Москвой остаются напряженными. В частности, после задержания сотрудника российского МИД в аэропорту Руасси, второй секретарь французского посольства в Москве, Закари Гросс, был вызван в Министерство иностранных дел России.

В новом геополитическом контексте Франция определила поддержку Украины как приоритет. Согласно этому, в 2025 году страна сосредоточится на развитии международных партнерств, разделяющих ее ценности, а также на оказании помощи тем, кто в этом больше нуждается. Это говорится в решении Совета по международным партнерствам при президенте Франции, которое было опубликовано недавно.

В условиях, когда традиционные партнеры удаляются, Франция вместе с союзниками в Европе будет продолжать активно выступать на международной арене, выражая свою позицию по ключевым вопросам.

Портал "Комментарии" писал, что в России обвинили президента Владимира Зеленского "во лжи". В частности, новыми циничными заявлениями отметился официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова.



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