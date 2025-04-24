В пепел превратились 50 млн долларов: в России уничтожен самолет Су-30СМ

В Российской Федерации на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" загорелся и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Примерная стоимость уничтоженного самолета составляет 50 миллионов долларов.

Истребитель Су-30СМ в РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России — на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", — отметили в ГУР.

В сообщении ведомства говорится, что ориентировочная цена уничтоженного самолета противника составляет 50 миллионов долларов.

"Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и совершать акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", — подчеркнули представители разведки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему в РФ серьезно взволновались из-за появления в Украине истребителей Mirage 2000. На прошлой неделе стало известно, что Украина впервые использовала предоставленные Францией истребители Mirage-2000, чтобы отразить массированную ракетно-беспилотную атаку России. Как Украина сможет использовать истребители Mirage 2000?

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что в ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 более активно и ближе к линии боевого касания.Эксперт подчеркнул, что информация о передаче определенных средств поражения для самолетов Mirage дает понимание, что в ближайшее время мы сможем использовать эти самолеты более активно и ближе к линии боевого соприкосновения.