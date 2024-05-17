logo

BTC/USD

66924.36

ETH/USD

3085.49

LTC/USD

83.28

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Питере взрыв в академии связи: говорят, что виной всему неизвестный дрон
commentss НОВОСТИ Все новости

В Питере взрыв в академии связи: говорят, что виной всему неизвестный дрон

По информации Telegram-канал Baza, в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал взрыв. Якобы здание было атаковано беспилотником

сегодня, 21:48
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщают российские телеграм-каналы в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал взрыв. Появилась информация о том, что пострадало семь человек. По предварительным данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии, один человек в реанимации. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы.

В Питере взрыв в академии связи: говорят, что виной всему неизвестный дрон

Скорая помощь

Российские телеграм-каналы отмечают, что предположительно, академия была атакована беспилотным летательным аппаратом. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Известно, что власти Петербурга хотели запретить публиковать данные о последствиях применения БПЛА. Это следует из материалов на сайте Смольного. Администрация хотела до середины декабря 2024 года запретить распространение и публикацию любой информации, позволяющей установить места дислокации вооруженных сил и расположения инфраструктурных объектов. К такой информации также относятся данные о последствиях применения беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине все чаще и очень успешно использует дроны, чтобы атаковать объекты на территории России. Чаще всего поду удары попадают российские НПЗ. Одно время, Вашингтон даже настоятельно рекомендовал Киеву прекратить наносить удары по территории России и уничтожать российские НПЗ. В частности, даже глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что не поддерживает такие удары и рекомендовал Силам обороны сконцентрироваться на целях внутри Украины.

Впрочем, в Украине проигнорировали все рекомендации США и заявили, что согласно всем международным конвенциям имеют право уничтожать такого рода объекты на территории агрессора. Ведь бензин – это тот ресурс, которые оккупанты активно используют для продвижения своих войск в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/17/23037457.shtml?updated
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости