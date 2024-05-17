Как сообщают российские телеграм-каналы в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал взрыв. Появилась информация о том, что пострадало семь человек. По предварительным данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии, один человек в реанимации. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы.

Скорая помощь

Российские телеграм-каналы отмечают, что предположительно, академия была атакована беспилотным летательным аппаратом. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Известно, что власти Петербурга хотели запретить публиковать данные о последствиях применения БПЛА. Это следует из материалов на сайте Смольного. Администрация хотела до середины декабря 2024 года запретить распространение и публикацию любой информации, позволяющей установить места дислокации вооруженных сил и расположения инфраструктурных объектов. К такой информации также относятся данные о последствиях применения беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине все чаще и очень успешно использует дроны, чтобы атаковать объекты на территории России. Чаще всего поду удары попадают российские НПЗ. Одно время, Вашингтон даже настоятельно рекомендовал Киеву прекратить наносить удары по территории России и уничтожать российские НПЗ. В частности, даже глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что не поддерживает такие удары и рекомендовал Силам обороны сконцентрироваться на целях внутри Украины.

Впрочем, в Украине проигнорировали все рекомендации США и заявили, что согласно всем международным конвенциям имеют право уничтожать такого рода объекты на территории агрессора. Ведь бензин – это тот ресурс, которые оккупанты активно используют для продвижения своих войск в Украине.



