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В Подмосковье нарисовали мурал с бойцом бригады «АЗОВ»

В России создали мурал с бойцом бригады «АЗОВ»

сегодня, 14:59
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Недилько Ксения

В России в городе Дзержинский к празднованию 80-летия победы СССР во Второй мировой войне создали мурал, повлекший за собой волну возмущения — вместо пропагандистского образа "героя спецоперации" (СВО) художники изобразили бойца Вооруженных сил Украины.

В Подмосковье нарисовали мурал с бойцом бригады «АЗОВ»

Мурал в Подмосковье

На реализацию патриотического проекта из местного бюджета в Подмосковье было потрачено 1,6 миллиона рублей. Однако внимательные пользователи соцсетей быстро заметили, что настенный рисунок почти полностью копирует изображение украинского военного, ранее использовавшееся в агитационных материалах полка "Азов" и ВСУ.

На начальном варианте рисунка не было ни одной русской символики — на форме же военного заметили знаки, похожие на натовские. После волны критики в соцсетях местные власти срочно инициировали "исправление". На мурале изобразили шевроны с русским флагом, символ "Z", изменили форму, винтовку, а знаки НАТО просто закрасили зеленой краской.

Несмотря на попытки замаскировать ошибку, ситуация вызвала волну издевательств в Интернете и стала еще одним символом неудачных пропагандистских инициатив Кремля.

Позже мурал полностью зарисовали белой краской.

В Подмосковье нарисовали мурал с бойцом бригады «АЗОВ» - фото 2
В Подмосковье нарисовали мурал с бойцом бригады «АЗОВ» - фото 3
В Подмосковье нарисовали мурал с бойцом бригады «АЗОВ» - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на праздничном параде в Москве россияне показали образцовую бронетехнику, однако не ту, на которой оккупанты действительно идут в штурмы в Украине. Об этом сообщил военный сил обороны Украины Станислав Бунятов.

"На параде были буханки без крыши, жигули в сетках, мотоциклы, самокаты, велосипеды, черепахи?" – саркастически задается вопросом военный, намекая, на чем действительно воюют оккупанты на нашей территории. Отметим, что военные неоднократно сообщали, что оккупанты идут в штурмы на баги, жигулях, электросамокатах и другой технике, чтобы сохранить бронетехнику, которой у оккупантов осталось не так много.



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