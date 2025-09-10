В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)

Масштабный пожар в Подмосковье. Фото из открытых источников

В поселке Некрасовской Московской области произошел масштабный пожар на мебельном складе. Огонь охватил более 500 квадратных метров, а густой столб дыма был виден в соседних Химках.

По сообщению МЧС России, возгорание произошло на улице Шоссейной, 13а. К тушению привлекли десятки спасателей и специальную технику, количество которых постоянно увеличивалось из-за масштабности пожара. Очевидцы распространили видео, на котором видно горящее здание и поднимающийся над городом дым.

По информации российских СМИ, пожар возник неподалеку от конноспортивного клуба Maxima, где проходил чемпионат России по конной выездке. Огонь представлял угрозу конюшням, поэтому сотрудники и спасатели оперативно эвакуировали лошадей из опасной зоны. На обнародованных кадрах видно, как животных выводят подальше от места происшествия во избежание отравления дымом или ожогов.

Рядом со складом мебели находится еще один склад с медицинскими изделиями. Сообщается, что он тоже вспыхнул. Пока информации о пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

