В порту Новороссийска вспыхнул сильный пожар

Масштабный пожар вспыхнул в Новороссийске в Краснодарском крае РФ. Возгорание произошло на территории порта. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Пожар в порту Новороссийска. Фото из открытых источников

В местных пабликах сообщается, что пожар произошел в грузовом терминале порта. Известно, что там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с топливом. Пожар охватил не менее 1300 квадратных метров.

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На опубликованных в сети вдеороликах и фото видно, что порт весь в черном дыму. По сообщениям Telegram-каналов, дым виден из разных уголков Новороссийска. На месте работают несколько десятков пожарных. Пока причина пожара не установлена.

Стоит отметить, что Новороссийск – это один из главных черноморских портов России и ключевой пункт экспорта нефти.

Напомним, 4 августа взрывы прогремели в Новороссийске, а также – в очередной раз – в Крыму. В Минобороны РФ тогда заявили, что якобы эффективно отбили атаки беспилотников как надводного, так и самолетного типа. Впрочем, не секрет, что Кремль пытается замалчивать неудобные для себя моменты этой войны. Особенно, когда она переносится на территорию РФ или временно оккупированную украинскую. О чем говорят участившиеся атаки дронов против агрессора? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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