В правительстве РФ хватаются за головы: что происходит с ценами на горючее

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские власти готовят срочное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний из-за кризиса на топливном рынке, которое усугубляется ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Будут говорить о том, как не допустить роста розничных цен на бензин выше уровня инфляции. Атаки беспилотников на крупнейшие нефтезаводы в Новокуйбышевске, Саратове и Рязани уже привели к остановке и сокращению мощности заводов, что спровоцировало рост цен на бензин. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
АЗС. Фото: из открытых источников
Эксперт считает, что украинцы, скорее всего, нащупали возможность избивать по российским НПЗ, пробивать их защиту. И может быть, что украинское командование или руководство страны увидело некоторые проблемы, которые уже вырисовываются у россиян в этой области.
По его словам, в таком случае работают законы экономики и товар, то есть в данном случае топливо должно исчезнуть из реализации. Ведь выходит, что проще его не реализовывать вообще, чем реализовывать себе в убыток", – отметил Иван Ступак.
Читайте на портале "Комментарии" — в Генштабе объяснили, почему Россия содрогалась от взрывов: какие цели поражены.