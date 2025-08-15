В правительстве РФ хватаются за головы: что происходит с ценами на горючее

Российские власти готовят срочное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний из-за кризиса на топливном рынке, которое усугубляется ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Будут говорить о том, как не допустить роста розничных цен на бензин выше уровня инфляции. Атаки беспилотников на крупнейшие нефтезаводы в Новокуйбышевске, Саратове и Рязани уже привели к остановке и сокращению мощности заводов, что спровоцировало рост цен на бензин. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

АЗС. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что украинцы, скорее всего, нащупали возможность избивать по российским НПЗ, пробивать их защиту. И может быть, что украинское командование или руководство страны увидело некоторые проблемы, которые уже вырисовываются у россиян в этой области.

"Почему так может быть? По разным данным от российских экономистов, специалистов нефтяного рынка, в результате санкций и этих ударов розничные цены на топливо в РФ подпрыгнули с начала года почти на 50%. Даже говорят, что у министра энергетики РФ Цивилева запланирована встреча с российскими операторами нефтяного рынка. Главная ее цель – как-то унять цены на стелах АЗС. Трудно сказать, какие будут доводы, но в таком случае, как обычно работают? Если нужно остановить рост цен, нужно приказать, чтобы эти цены не росли. Но ведь мы знаем, как устроен рынок. Если есть указание на то, чтобы цены не расти, то держать их на определенном уровне – значит работать себе в убыток", – отметил эксперт.

По его словам, в таком случае работают законы экономики и товар, то есть в данном случае топливо должно исчезнуть из реализации. Ведь выходит, что проще его не реализовывать вообще, чем реализовывать себе в убыток", – отметил Иван Ступак.

Читайте на портале "Комментарии" — в Генштабе объяснили, почему Россия содрогалась от взрывов: какие цели поражены.



