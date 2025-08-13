В преддверии встречи с Трампом Путин получил громкое обещание от давнего союзника: о чем речь

Перед запланированными переговорами с предстоящими на Аляске экспрезидентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Как сообщает Bloomberg с ссылкой на северокорейское информагентство KCNA, в центре обсуждения была война в Украине.

Фото: из открытых источников

Во время состоявшегося во вторник разговора Путин поблагодарил Кима за поддержку со стороны КНДР в контексте российской агрессии. Стороны обсудили актуальные международные вопросы и договорились продолжить политический диалог. По словам Кремля, разговор проходил в рамках подготовки к предстоящей встрече Путина с Трампом, что указывает на координацию позиций с ключевыми союзниками перед важными переговорами.

Со своей стороны Ким Чен Ын подтвердил неизменную поддержку Москвы, ссылаясь на договор о взаимной обороне, заключенный между Россией и КНДР в 2024 году. Он подчеркнул, что Северная Корея будет оставаться верной положению этого пакта и будет поддерживать любые дальнейшие действия российского руководства.

По информации KCNA, Путин и Ким договорились об углублении стратегического партнерства и поддержке регулярных контактов между государствами в будущем.

Стоит отметить, что этот разговор состоялся за несколько дней до очной встречи Путина с Трампом, на которую не приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Белый дом ранее сообщил, что главной темой переговоров на Аляске будет возможное завершение войны, которую Россия развязала против Украины.

Кроме того, на прошлой неделе Путин успел провести телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что свидетельствует об активной дипломатической подготовке Кремля к важной встрече с американской стороной.

Как уже писали "Комментарии", в России растут ожидания перед предстоящим саммитом между российским правителем Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, запланированным на пятницу.