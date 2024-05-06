В разведке РФ заявили, что США начали подготовку к смене власти в Украине

В Службе внешней разведки террористической России заявили о том, что Вашингтон якобы уже начала работу по подготовке смены власти в Украине.

Зеленский и Путин

В разведке РФ утверждают, что Соединенные Штаты уже якобы начали переговоры по этому поводу с экс-президентом Петром Порошенко, бывший Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, мэром Киева Виталием Кличко и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту", — заявили в Службе внешней разведки РФ.

Там считают, что якобы Порошенко, Кличко, Залужного и даже Ермака в Вашингтоне могут рассматривать как замену украинскому президенту Владимиру Зеленскому в случае резкого ухудшения положения ВСУ на фронте.

В разведке террористической России считают, что в таком случае якобы американские чиновники считают, что можно будет заменить Зеленского на одного из них. В этом случае на него "повесят" все неудачи в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что по данным разведки, в РФ планируют запустить спецоперацию "Майдан-3", чтобы максимально дискредитировать украинскую власть и вызвать напряжение внутри общества. В это время, по задумке Кремля, российские войска должны пойти в наступление на фронте и захватить максимальное количество новых территорий. Также они собираются играть и на том, что якобы Зеленский с конца мая будет "нелегитимным" президентом, и в Украине вообще не будет никакой законной власти.

При этом там даже не собираются идти на переговоры. По мнению экспертов, об этом свидетельствует тот факт, что российские террористы объявили президента Владимира Зеленского в розыск.



