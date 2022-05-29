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В разведке узнали, как Путин мотивирует солдат к зверствам против украинцев

Кремль продолжает поощрять российских солдат убивать украинцев

сегодня, 15:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Еще месяц назад президент России Владимир Путин присвоил 64 мотострелковой бригаде, которая предварительно причастна к нечеловеческим преступлениям в Буче, почетное наименование "гвардейская". Таким образом глава российского государства пытается мотивировать и других российских военных к зверствам против украинского народа. Он дает понять, что в России за такое будут лишь поощрять. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

В разведке узнали, как Путин мотивирует солдат к зверствам против украинцев

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отметим, после освобождения Киевской области весь мир узнал о зверствах российских военных против мирного населения. Вскрылись подробности о том, как пытали и убивали мирных украинцев в Буче, Гостомеле, Ирпене и других небольших городках области. Было найдено большие братские могилы, также много трупов было прямо посреди дорог во дворах домой. Найдены были также трупы с завязанными руками, что свидетельствует о пытках российских оккупантов.                                            

Официальный Киев назвал произошедшее в Буче геноцидом украинского народа и призвал Международный уголовный суд расследовать преступления страны-агрессора.                 

Читайте на портале "Комментарии" — российские командиры уже знают, что ВСУ вскоре начнут использовать на фронте дальнобойную тяжелую артиллерией. Именно поэтому командные пункты стараются переместить подальше, чтобы артиллерия ВСУ их не достала.

Также издание "Комментарии" сообщало – рота российских десантников осталась без капитана: ВСУ зачислили еще одного командира РФ к грузу 200.



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Источник: https://t.me/DIUkraine/563
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