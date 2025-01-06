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В РФ анонсировали «кровавые провокации» Украины и наступление на новом участке: названы даты

В России убеждены, что Украина может организовать очередное наступление

сегодня, 13:15
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Ткачик Олеся

Российские чиновники заявляют, что Украина может планировать провокацию, чтобы обвинить Россию в ней. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам страны-агрессора России Алексей Чепа.

В РФ анонсировали «кровавые провокации» Украины и наступление на новом участке: названы даты

Госдума РФ

В частности, российский политик считает, что Киев якобы может прибегнуть к действиям, спровоцирующим осуждение России со стороны западных стран. По его словам, Украине необходимо привлечь внимание международного сообщества, особенно на фоне вроде бы сложной ситуации на фронте и отсутствия приглашения для Владимира Зеленского на инаугурацию Дональда Трампа.

"Украинские власти заинтересованы в создании ситуации, которая позволила бы западным странам, поддерживающим Зеленского, осудить действия России", — отметил Чепа.

Российский депутат также предположил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться нанести удары по объектам в российских регионах, таких как Курская область.

В свою очередь, глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов также заявил о возможности "кровавых провокаций" со стороны Украины. По его словам, возможные действия могут быть приурочены к значительным событиям, таким как заседание контактной группы по поддержке Украины на базе "Рамштайн" 7 января или инаугурация Дональда Трампа 20 января.

"Цель Киева — получить лучшие позиции на переговорах, дополнительную финансовую помощь и новые поставки оружия", — заявил коллаборант.

При этом Рогов предположил, что провокацией может оказаться попытка ВСУ начать наступление на одном из направлений линии фронта. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за развитием ситуации и готовится к возможным действиям со стороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ пошли в наступление в Курской области.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/06/24777680.shtml?updated
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