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Ткачик Олеся
Российские чиновники заявляют, что Украина может планировать провокацию, чтобы обвинить Россию в ней. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам страны-агрессора России Алексей Чепа.
Госдума РФ
В частности, российский политик считает, что Киев якобы может прибегнуть к действиям, спровоцирующим осуждение России со стороны западных стран. По его словам, Украине необходимо привлечь внимание международного сообщества, особенно на фоне вроде бы сложной ситуации на фронте и отсутствия приглашения для Владимира Зеленского на инаугурацию Дональда Трампа.
Российский депутат также предположил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться нанести удары по объектам в российских регионах, таких как Курская область.
В свою очередь, глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов также заявил о возможности "кровавых провокаций" со стороны Украины. По его словам, возможные действия могут быть приурочены к значительным событиям, таким как заседание контактной группы по поддержке Украины на базе "Рамштайн" 7 января или инаугурация Дональда Трампа 20 января.
При этом Рогов предположил, что провокацией может оказаться попытка ВСУ начать наступление на одном из направлений линии фронта. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за развитием ситуации и готовится к возможным действиям со стороны Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ пошли в наступление в Курской области.
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